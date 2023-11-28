دعمًا لفلسطين.. فايننشيال تايمز: صورة نشرتها مسؤولة استخباراتية أمريكية أثارت مخاوف إدارة بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن مسؤولة كبيرة في جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 21 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية قالت في بيان لها، إن ضباط وكالة المخابرات ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد يكون لهم وجهات نظر شخصية.

وأكدت المصادر لـ "فايننشال تايمز" أن نائبة المدير المساعد للتحليل في وكالة المخابرات الأمريكية تقدم تحليلات يومية للرئيس جو بايدن.

وأشار المسؤولون إلى أن الصورة التي نشرتها المسؤولة الاستخباراتية أثارت مخاوف داخل إدارة بايدن.