شكرا لقرائتكم خبر عن تنويع الأسواق السياحية بخطة تطوير القطاع فى برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسي حازم عمر، رؤيته فيما يخص 3 محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويستهدف المحور الاقتصادى، المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن بفعل الأزمات العالميـة المتداخلة والممتدة التأثير " أزمة كوفيد- 19 الأزمة الروسية- الأوكرانية"، التى أضرت بأغلب اقتصادات العالم، ويتطلب من أجل مواجهة هذه التحديات، زيادة الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).

فضلا عـن رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمى، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصرى الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال فى مصر.

وعلى مستوى تطوير قطاع السياحة، تتمثل المستهدفات في:

- تفعيل دمج بعض الأنشطة السياحية وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة.

- إجراء تعديلات مؤسسية للجهات المعنية بالسياحة وتحسين جودة الخدمات السياحية.

- تكثيف حملات التسويق والترويج السياحى لمصر بمشاركة القطاع الخاص.

- زيادة القدرة الاستيعابية الفندقية، بالعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص فى إقامة المنشآت الفندقية.

- تطوير أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة الدينية، والسياحة البيئية المستدامة.

-دراسة الأنماط السياحية، واستهدف كافة الشرائح السياحية مع تحديد للإمكانات الحالية وكيفية الاستفادة منها.

- تشجيع السياحة الداخلية والاستفادة من المقومات السياحية المتوافرة.

وذكر البرنامج الانتخابى، العائد من تلك المقترحات فى :

- تنوع وتنمية الاستثمارات السياحية وزيادة عائدها وبالتالى زيادة دخول المستثمرين.

- تطوير قدرات العاملين فى القطاع السياحى وبالتالى زيادة دخولهم.

- توفير المزيد من فرص العمل فى القطاع السياحى والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به.

– توفير المزيد من الوظائف والفرص فى المجتمعات النائية والمهمشة.

- القضاء على الإرهاب عبر تنمية البيئة السياحية فى المحافظات الساحلية وسيناء.