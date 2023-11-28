المصريين الأحرار بأسيوط يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء مركز ساحل سليم لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد أبو عين، أمين شباب المصريين الأحرار قطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالمشاركة الفعالة واستهداف جميع الفئات والتحدث معهم عن الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى والتوعية عن المؤامرات الخارجية التى تحيط به مصر والتى كان الرئيس السيسى قادر بها على إدارة البلاد فى المرحلة القادمة بما لديه من خبرات عديدة فى جميع المجالات.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إنه لابد من الخروج يوم الاقتراع لانتخاب المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بصفته رجل المرحلة وحرصه كل الحرص فى الحفاظ على الدولة المصرية ومساندتها.

وأوضح الشيخ ممتاز العريان، عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى وساحل سليم أن الرئيس السيسى رجل الأمن والأمان والتنمية والاستقرار ورجل الخير والإخلاص والوفاء، مؤكدا تأييده للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لقيادة الجمهورية الجديدة لأنه حقق العديد من الإنجازات فى شتى المجالات الواضحة للجميع كوضوح الشمس منها تدعيم قواتنا المسلحة بكل الوسائل الحديثة لأنه رجل ذو خبرات وتجارب عديدة وقادر على إدارة وحماية للبلاد والتصدى للعدو.

وتطرق اللواء محمد العسقلانى مساعد مدير أمن أسيوط سابقا، للإنجازات فى مجال قطاع الأمن والأمان والاستقرار والسلام التى تم تحقيقها فى عهد الرئيس السيسى وخاصة القضية الفلسطينية التى تعامل معها بكل حسم وخبرة وناشد الحاضرين بالخروج يوم الانتخابات لتأييد السيسى لفترة رئاسية جديدة.