اشتباكات مسلّحة في جنين إثر اقتحام المدينة من قبل القوات الإسرائيلية

أفادت قناة "الجزيرة" عن اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين، وذلك إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين وتطويقها أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة.

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