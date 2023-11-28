"سرايا القدس": قمنا بتسليم عدد من الأسرى الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل

أكّدت "سرايا القدس"، في بلاغ، "أننا قمنا بتسليم عدد من الأسرى الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل".

وفي وقت سابق، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "عودة 12 أسيرًا مفرجًا عنهم في قطاع غزة إلى إسرائيل".

بدورها، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "أننا قمنا بتسهيل عملية إطلاق سراح ونقل 12 أسيرًا في غزة بنجاح".