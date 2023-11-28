البنتاغون: أوقفنا طلعاتنا الجوية المتعلقة بجمع الاستخبارات فوق قطاع غزة في ضوء توقف العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، في بيان، "أننا أوقفنا طلعاتنا الجوية المتعلقة بجمع الاستخبارات فوق قطاع غزة في ضوء توقف العملية العسكرية".

ولفتت إلى أنّه "لم تتعرض قواتنا في العراق وسوريا لأي هجوم منذ توقف العملية العسكرية في غزة".