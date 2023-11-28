وزراء من الناتو يدعون تركيا إلى المصادقة على انضمام السويد للتكتل

عبر عدة من وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال اجتماعهم، في بروكسل عن غضبهم إزاء تركيا التي تتأخر في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف على الرغم من مرور أشهر من المفاوضات.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع، وأكد مجدداً أن على أنقرة المصادقة على انضمام السويد "في أسرع وقت ممكن".

وعقد بلينكن معه محادثات مطولة خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى العاصمة التركية، فيما تتهم واشنطن ودول حليفة أخرى تركيا بالمماطلة.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للصحفيين: "ننتظر من تركيا والمجر أن تصادقا على هذا الانضمام من دون أي تأخير". وأضافت: "إن قوة ومصداقية تحالفنا على المحك ويجب عدم خسارة أي يوم إضافي".

وبدأ البرلمان التركي في منتصف تشرين الثاني النظر في بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والمعلق منذ أيار 2022 والذي يتطلب إجماع أعضاء الحلف الأطلسي البالغ عددهم 31 عضواً. وتعد تركيا، إلى جانب المجر، آخر أعضاء حلف الأطلسي الذين يعرقلون انضمام السويد بعدما صادقوا على انضمام فنلندا في آذار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع "الفيتو" الذي كان يفرضه على هذه المسألة في تموز، موضحاً أن القرار النهائي يعود إلى البرلمان التركي.

وأعربت الوزيرة الفنلندية إيلينا فالتونين عن "خيبة أملها الشديدة"، مؤكدة أن الدول الحليفة كانت تأمل بإنجاز هذا الانضمام خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء. وعبرت عن أملها أن يصبح ذلك فعالاً "قبل الميلاد".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن، الاثنين، أن "العملية تتقدم لكنني أريد أن أراها تتقدم بشكل أسرع، وهذا ليس سراً".