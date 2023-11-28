تحرير 30 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 30 أسيرًا فلسطينيا هم 15 امرأة و15 طفلًا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل وأفادت قناة "الجزيرة"، بأن حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين غادرت سجن عوفر ووصلت إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية. وتعد هذه الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة وفق اتفاق الهدنة الموقتة، بينما تتحدث تقارير عن احتمالية تمديد مدة الهدنة بعد تمديدها للمرة الأولى يوم أمس بعد أن كان المفترض أن تمتد لأربعة أيام فقط.

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