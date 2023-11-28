كشف مسؤول "مكتب الأسرى والشهداء" في حركة حماس زاهر جبارين في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "هناك 400 أسير فلسطيني من الأطفال في سجون الاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أسرى فلسطينيون يمضون 44 سنة متواصلة في السجن". وشدد على أنّ "قائد كتائب "القسام" محمد الضيف قطع وعده للأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ملف الأسرى في "حماس": قائد "القسام" محمد الضيف قطع وعده للأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.