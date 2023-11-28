قوة استراتيجية عربية ودولية .. الســــعــودية لن تطبع مجانا مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، إنه لا يخاف من تطبيع المملكة العربية السعودية مع إسـ ـرائيل.

قال خلال لقاء مفتوح بعنوان "مستقبل القضية الفلسـ ـطينية ما بعد 7 أكتوبر" بتنظيم مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "أنا لا أخاف على السعودية من التطبيع وهي لن تطبع مجانا ومن المؤكد أن لدى السعودية هدف لخدمة القضية الفلسـ ـطينية".

وتابع عمرو موسي: السعودية لن تطبع مجانا مع إسـ ـرائيل بسبب وضع المملكة العربية السعودية كونها قوة استراتيجية عربية وقوة اقتصادية دولية، وأيضا بسبب الضغط العربي وضغط الشارع العربي بشأن فلسـ ـطين.

أضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: قد يكون هجـ ـوم 7 أكتوبر قد أثر على فكرة تطبيع المملكة العربية السعودية وإسـ ـرائيل، موضحا أن هناك نجاحات كبيرة تحققت من هجـ ـوم 7 أكتوبر.