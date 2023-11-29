شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو يشدد على أهمية الأمن العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم، على أهمية الأمن العالمي، مسلطًا الضوء على الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال في ختام اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الحلف الأطلسي في بروكسل: "إن فريق الخبراء سيقدم نتائج عمله في الربيع المقبل بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه الحلف في جواره الجنوبي مثل الهجرة والإرهاب ومكامن انعدام الاستقرار ".

وأعرب عن ترحيبه بتمديد الهدنة في غزة، مثنياً على دور هذا التمديد في تسهيل المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.