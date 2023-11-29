شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان إلى 120 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير داخلية كينيا ريموند أومولو اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيضان في البلاد ارتفعت إلى 120 على الأقل.

وقال أومولو إن أشخاصا من حوالي 90 ألف أسرة فروا من مياه الفيضان ويتم تسكينهم في 120 مخيما مؤقتا، ولم يقدم أي معلومات بشأن إجمالي عدد المتضررين.

وجاء الفيضان نتيجة لتواصل الأمطار المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، وتعهد مسؤولون بتطوير نظام إنذار مبكر نتيجة للكارثة الطبيعية.

أمطار غزيرة

وكانت البلاد تعاني من الجفاف في وقت سابق، وتهطل أمطار غزيرة على الصومال المجاورة أيضا.

وأفادت الأمم المتحدة بتسجيل العديد من الوفيات وفرار عدد كبير من الأشخاص من قراهم وبلداتهم للنجاة من الفيضانات.