وزارة الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في أحد المواطنين لقتل أخيه

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة الداخلية السعودية، مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل قصاصا بأحد المواطنين في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل أخيه، دهسا بالسيارة عدة مرات، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل أخيه شتوي، سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بالسيارة عدة مرات عمداً وعدواناً، مما أدى إلى وفاته".

وأضافت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".

وأردفت الوزارة قائلة في بيانها إنه "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني، سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري، سعودي الجنسية، الثلاثاء 14/ 05/ 1445 هجرية، الموافق 28/ 11/ 2023 ميلادية، بمنطقة الرياض"، بحسب ما ذكرت الوكالة السعودية.