السجيني: التصالح مع 90% من الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم ترحيل مشكلة الكتل إلى مجلس الوزراء، وأصبح القانون يحكم مسألة تعطيل التوقيع على طلبات التصالح من بعض الموظفين أو المسئولين الذين قد يتعمدون التعطيل، أو يتخوفون من المسائلة.

وأشار السجيني، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن "الجراجات والكتل خارج الحيز والمتناثرات" واللذين يخشون من عدم التصالح معهم سوف يتم التصالح مع نحو 90% منها.

وأوضح أنه صرح خلال جلسة النواب أن أن لجنة الإدارة المحلية سوف تظل تعقد جلسات قياس أثر التطبيق لأنه لولا هذا الجلسات لما كان القانون الجديد تم التصديق عليه كما أن المتابعة من خلال عقد جلسات مهمة.

واستطرد "تطبيق هذا القانون ينقسم إلى جزئين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة ما دام النية منعقدة لأصحاب الشأن لتصفية هذا الملف لإيجاد الحلول لكل إشكالية من خلال المعرفة".