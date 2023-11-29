مدير أبو الريش يوجه تحذيرًا بشأن "الدور المنتشر بين الأطفال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال، والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، إن علاجات أدوار البرد وارتفاع الحرارة المنتشرة بين الأطفال خلال فصل الشتاء يمكن إعطائها للطفل في المنزل.

وأضاف الأنواري خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أهم العلاجات تتمثل في خوافض الحرارة وجلسات البخار وموسعات الشعب الهوائية.

وحذر مدير مستشفى أبو الريش من استعمال المضادات الحيوية في العلاجات نظرا لأن نحو 95% من الأدوار المرضية المنتشرة بين الأطفال خلال فصل الشتاء تكون فيروسية.

وأكد الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة أن استعمال المضادات الحيوية في غير موضعها يضعف من مناعة الطفل.