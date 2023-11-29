مشيرة خطاب: استخدام أسرائيل المفرط للقوة إخلال بالقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النزاع في الأراضي المحتلة لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه سبقه عدد من موجات التهجير القسري، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية “الحدث اليوم": لو تحدث العالم عما حدث يوم 7 أكتوبر، فإن كم الدمار الذي ردت به إسرائيل، بمثابة إخلال بالقانون الدولي الإنساني، في حد ذاته.

وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن كم التدمير الذي ظهر في الصور التي تبث على شاشات التليفزيون، دليل على الاستخدام المفرط للقوة والإبادة باستخدام أسلحة فتاكة.

وأشارت خطاب إلى أن إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، عليها التزام قانوني بإنقاذ حقوق كل مواطن تحت ولايتها القضائية بدون أي تمييز.