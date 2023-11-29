فريد زهران يكشف عن شخصية رئيس الحكومة حال فوزه بالرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه يمكنه تقديم علاجات كثيرة لمشكلة الزيادة السكانية تختلف عن تلك التي تقدمها الحكومة الحالية.

وقال فريد زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه سيختار شخصية سياسية اقتصادية للحكومة حال فوزه.

وعمن يختاره رئيس الحكومة حال فوزه رئيسا للجمهورية، قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه سيختار شخصية سياسية اقتصادية وهناك 10 أشخاص يصلحون لتولي رئاسة الحكومة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأوضح أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية وهو حكم بين السلطات وليس متحكم فيهم، ويعطي مساحة للحكومة وأعضائها.

وأردف زهران: إنني ضد رئيس الجمهورية الذي يغرق نفسه في التفاصيل، بل يجب منح السلطات المختلفة استقلاليتها وحقوقها وحريتها، والرئيس الذي يدخل في كل التفاصيل ينتهي به الأمر لقرار خاطئ.

ومن ناحية أخرى، أكد أن تمكين المرأة مسألة مهمة وعندما تتم بنجاح مرة تلو الأخرى، يتم تنفيذها فيما بعد دون أن ينتبه لها أحد، وعلى المرأة استغلال فرصة التمكين لتثبيت أركانها وزيادة النسبة ربما لـ 40 %.