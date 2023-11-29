المستشار محمود فوزي: القضية الفلسطينية بالنسبة للسيسي ليست قضية انتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: إن رؤية مرشحنا لما يحدث في غزة كانت واضحة منذ اليوم الأول بل منذ الساعات الأولى للحرب على غزة، والحقيقة أن وضوح الموقف المصري ساهم في تغيير معادلات كثيرة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، دعني أسألك سؤالا، وأسأله للمشاهدين، هل لو لم يكن هناك انتخابات رئاسية في مصر كان سيتغير الموقف المصري الرسمي؟ والإجابة التلقائية المباشرة التي تأتي من أي أحد تطرح عليه الحملة هذا السؤال هو "لا" لم يكن الموقف المصري يتغير إذا لم تكن هناك انتخابات رئاسية.

وتابع: إذن القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا ليست قضية انتخابية، ووجهنا بأنه لا يتم التعريج على القضية الفلسطينية بأي زاوية من الزوايا الانتخابية أبدا، لأن ما يتم في فلسطين هو حماية ومساس مباشر للأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه هي التزامات أخلاقية وإنسانية على مصر تجاه الإخوة في فلسطين.

وأكد أن الموقف كان واضحا ومبكرا ومشرفا، ومنذ اللحظات الأولى انخرط الرئيس في اتصالات دولية مكثفة ومتعددة الأطراف، وأقامت مصر قمة القاهرة للسلام التي كان من أهم نتائجها إسماع الصوت الفلسطيني، في الوقت الذي لم يكن أحد في العالم يسمع الصوت الفلسطيني.