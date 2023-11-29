شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات للارتقاء بالخدمات الصحية فى شمال سيناء العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بتنمية سيناء، في شتي المجالات والقطاعات التنموية.

وفي هذا الصدد، نشير إلي توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.

ويلاحظ من استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو %50)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4 %، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7 % و5.3%، 5% على الترتيب.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم المشروعات المستهدفة في الخدمات الصحية :

1 - استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بمركز الطور بجنوب سيناء.

2- استكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة

3- تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (2) عمارة للعاملين بالمستشفى.

4- تطوير المبنى الرئيسي لإسعاف دائري شرم الشيخ.

5- استكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية مرافق، شبكات مولدات كهربائية، مصاعد أعمال استشارية حماية مدنية بالمحافظة.