البنتاغون: لم تُستهدف القوات الأميركية بأي هجمات منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس

اعلن البنتاغون بانه توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

واوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر “لم تتعرض القوات الأميركية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 تشرين الثاني، أي منذ بدء سريان الهدنة” الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.

واستُهدفت القوات الأميركية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف تشرين الأول، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأميركيين الموجودين في العراق وسوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّهم عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.