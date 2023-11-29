شومر: مجلس الشيوخ سينظر في مشروع قانون مساعدات إسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل

اعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر للصحافيين، إن المجلس سيبدأ النظر في حزمة تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مشروع قانون للمساعدات حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل إجراءات أمن الحدود.

وقال شومر أيضا إنه سيناقش أمن الحدود الأميركية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

واوضح شومر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملا أن يحظى ذلك بدعم الحزبين لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر”.

وأضاف “نأمل أن نجري تصويتا الأسبوع المقبل. نعم، هذه هي الخطة”.

وطلب بايدن من الكونغرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار يشمل إرسال مساعدات لأوكرانيا لاستخدامها في حربها مع روسيا، ولإسرائيل، إلى جانب تمويل لتعزيز الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

لكن الكونغرس لم يوافق على التمويل مما أثار مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدا، لا سيما بعد أن أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون يتضمن إرسال مساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا.