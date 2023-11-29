الجيش الإسرائيلي يحاصر عددا من المستشفيات في مدينة جنين

أصيب 3 أشخاص على الأقلّ بالرصاص الحي، واعتُقل 6 شبان، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، شمال الضقة الغربية، ومحاصرة مخيّمها، ومداهمة عدة أحياء وسط اندلاع مواجهات.

وقال مدير مستشفى الرازي د. فواز حماد، إن "شابين وطفلا أصيبوا برصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف، واستخدمتها كدروع في اقتحامها"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين -لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة".

وأطلقت قوات الجيش الاسرائيلي قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى "الرازي".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين، ومنعتهم من نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.