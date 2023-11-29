هل يجوز العمل في مكان يقدم الخمور؟ أمين الفتوى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال عن حكم العمل في مكان يقدم الخمور ضمن مشروباته.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمور، ويمكن أن يعمل الشخص فى مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط، فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل فى تقديم الخمور".

وأضاف: "لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثواب علي هذا؟.. لا فهذا عمله لا يأخذ عليه ثواب، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن فى عصر حد الحلال والحرام، وبالتالى كل شخص مسئول عن ما يفعله".