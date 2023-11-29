الأمم المتحدة تدعو لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وجاءت نتائج التصويت بموافقة 91 دولة على تجديد القرار، ومعارضة 8 دول، وامتناع 62 دولة عن التصويت.

وينص القرار على أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة «تشعر بقلق عميق حيال عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة».

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب يونيو 1967، وضمتها إسرائيل لها عام 1981، الأمر الذي رفضه المجتمع الدولي.

وفي مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ «سيادة إسرائيل على الجولان»، رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية.