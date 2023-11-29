ترند اليوم| سعر الدولار وحصول عمرو أديب على الجنسية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

استعرض المرشح الرئاسي حازم عمر، ملامح برنامجه الانتخابى فيما يخص الاقتصاد، مشيرًا إلى الاقتصاد المصري في مأزق شديد، والديون الخارجية سبب أساسي في أزمة شح العملة.

"البيع هيحصل".. حازم عمر يكشف مصادر توفير الدولار حال انتخابه رئيسًا

عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة جديدة للشعب السعودي، بعد ساعات من إعلانه حصوله على الجنسية السعودية بجانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

بعد حصوله على الجنسية.. عمرو أديب يوجه رسالة للشعب السعودي

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" قرارَ المملكة العربية السعودية، منحه الجنسيةَ السعوديةَ، قائلًا: "أنا حاليًّا مواطن مصري- سعودي".

"نعمة عظيمة".. عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية على الهواء: أصبحت سعوديا

أعلن الإعلامي عمرو أديب، قرار المملكة العربية السعودية، منحه الجنسية السعودية، قائلًا: أنا حاليًا مواطن مصري سعودي .

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: شرف لي وأشكر خادم الحرمين