مادورو يدعو الولايات المتحدة لرفع كافة العقوبات عن فنزويلا وفتح مرحلة جديدة في العلاقات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة لرفع كافة العقوبات عن فنزويلا وفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. ,واكد مادورو خلال اجتماع مكرس للشؤون الاقتصادية، إن "فنزويلا بأكملها متفقة على المطالبة برفع كافة العقوبات الاقتصادية بشكل كامل ونهائي، وفتح مرحلة جديدة، وعهد جديد من علاقات الاحترام والتعاون على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وفنزويلا". وأكد مادورو "استعداد كافة قطاعات فنزويلا السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتطوير علاقات احترام جديدة مع الولايات المتحدة".

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