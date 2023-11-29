اشار البيت الأبيض، الى إن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح الاسرى الأميركيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.
وفي وقت سابق، اعلنت الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أميركيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
وتم الإفراج عن أبيغايل إيدان، التي تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، الأحد، في اليوم الثالث من اتفاق التبادل الذي استمر أربعة أيام، وهي أول رهينة تفرج عنها حركة حماس.
وتوقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ، إطلاق حماس سراح مزيد من الاسرى االأميركيين في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا دليل على أن حماس تستخدم الاسرى الأميركيين وسيلة ضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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