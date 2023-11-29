شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات مياه شرب بجنوب سيناء العام الجارى أبرزها إحلال وتحليل المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بتنمية سيناء، في شتي المجالات والقطاعات التنموية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أمام التاريخية لمجلس النواب، علي الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة والتى تشمل أن يكون هناك 8 مليون مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدنا دائما النصر أو الشهادة".

وكشف "مدبولي" عن انفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء



وفي هذا الصدد، نستعرض أهم مشروعات مياه الشرب المستهدفه في جنوب سيناء العام الجاري : وفي هذا الصدد، نستعرض أهم مشروعات مياه الشرب المستهدفه في جنوب سيناء العام الجاري : 1- استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها.

2- استكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول 268 كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق من 35 إلي 70 ألف م3 / يوم.

3- إنشاء عدد 4 خزان تكديس مياه بمدن رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - الطور) سعه 10 الاف متر مكعب لكل خزان.

4- إنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء وتطوير عدد روافع بمدينة سانت كاترين الوطية - المساعدة - الرئيسية).

5- انشاء خزان أرضي بمدينة دهب بسعه 5 الاف.

6- إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 20000 م بمدينة شرم الشيخ.

7- توصيل المرافق الخارجية مياه الشرب الصرف الصحي لجامعة الملك سليمان بفروعها الثلاث رأس سدر الطور، شرم الشيخ.