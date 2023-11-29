افادت قناة "الجزيرة" بأن "زوارق حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف ساحل خانيونس جنوبي قطاع غزة". ويأتي هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق أمس ، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.

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