رئاسة الوزراء الإسرائيلية: استلمنا قائمة الاسرى المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم

اعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية انه "استلمنا قائمة الاسرى المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم".
هذا وأفرج امس عن مجموعة جديدة من الاسرى في غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 اسيرا فلسطينياً، وذلك بعد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ليومين.
والاسرى الـ12 المفرج عنهم هم عشر إسرائيليات وتايلانديان، بحسب إسرائيل وقطر، وقد تم نقلهم الى مستشفيات اسرائيلية حيث سيلتقون عائلاتهم مجدّداً.
في المقابل أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 30 من الاسرى الفلسطينيين، هم نساء وشبّان تقلّ أعمارهم عن 19 عاماً.
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