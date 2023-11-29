مجموعة السبع دعت "أنصار الله" إلى التوقف عن شن هجمات ضد المدنيين

دعت مجموعة السبع جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى "التوقف فورًا عن شن هجمات ضد المدنيين، والكف عن تهديد الممرات الملاحية الدولية، بعد اختطاف الجماعة السفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بوقت سابق من هذا الشهر، وتهديدها باستهداف أي سفن تشغلها أو تملكها إسرائيل".

وجاء في بيان مشترك لمجموعة السبع نشرته وزارة الخارجية اليابانية "ندعو الحوثيين بشكل خاص إلى التوقف فورًا عن شن هجمات ضد المدنيين وتهديد الممرات الملاحية الدولية والسفن التجارية، وإطلاق سراح الناقلة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، والتي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع في المياه الدولية في 19 تشرين الثاني".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 19 تشرين الثاني لجاري، "السيطرة على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

وكانت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، أعلنت في 14 تشرين الثاني الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وشددت على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".