انتشال جثة 160 شهيداً من تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انتشال جثة 160 شهيداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحت ركام المنازل المدمرة، التي استهدفها القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أن عمليات البحث تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة مستمرة، وأنه تم توثيق فقدان نحو ستة آلاف فلسطيني تحت ركام المنازل.

وأكدت أن أطقم الدفاع المدني عاجزة عن عمليات الانتشال بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد.