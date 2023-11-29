شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة زراعية لكل محافظة أبرز مستهدفات برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، رؤيته فيما يخص 3 محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويستهدف المحور الاقتصادي، المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن بفعل الأزمات العالميـة المتداخلة والممتدة التأثير " أزمة كوفيد-١٩ الأزمة الروسية- الأوكرانية"، التي أضرت بأغلب اقتصادات العالم، ويتطلب من أجل مواجهة هذه التحديات، زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).

فضلا عـن رفـع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهـدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال في مصر.

وجاء بالبرنامج الانتخابي المستهدف لقطاع الزراعة:

-تصميم خريطة زراعية لكل محافظة تتضمن كافة الإمكانات التي تمنحها ميزة نسبية في القطاع الزراعي والحيواني.

- يركز على زيادة الرقعة الزراعية، ورفع إنتاجية الفدان، وتقليل الفقد والهدر إلى أدنى مستوى.

وأكد على أن العائد على المواطنين وفق البرنامج الانتخابي سيتمثل في:

-الإسهام في حل مشكلات المزارعين، وزيادة العائد على أعمالهم الزراعية.

- خفض أسعار لحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية وهو الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لمحدودي الدخل في الوقت الراهن لأنها سلع ضرورية يتم استهلاكها يوميا.

- توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الزراعي.

- تحسين أحوال العاملين في القطاع الزراعي، وزيادة دخولهم.

- تقليل معدلات الهجرة الداخلية من المحافظات الزراعية والمناطق الريفية إلى المدن والمحافظات الحضرية.