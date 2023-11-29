شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. توزيعة الأجور وتعويضات العاملين فى الدولة بموازنة 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاءت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بموازنة العام المالى الجارى 2023/2024 التى بدأ العمل بها أول يوليو، لتكشف عن زيادة عن العام السابق، حيث بلغت 470 مليار مقابل 400 مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين، "بخلاف العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية".

وفي هذا الصدد، نستعرض بالأرقام توزيعة مخصصات الأجور والتعويضات :

1- خصص للعاملين بالجهاز الاداري مبلغ وقدره 203 مليار و702 مليون جنيه.

2- خصص للعاملين بالادارة المحلية مبلغ وقدره 197 مليار و655 مليون جنيه.

3- خصص للعاملين بالهيئات الخدمية مبلغ وقدره 68 مليار و642 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه، مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها