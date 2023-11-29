شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك في ندوة هيئة تعليم الكبار حول المشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نقاشية أقيمت بمقر الهيئة العامة لتعليم الكبار، للدعوة والحث على المشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار "خليك إيجابي.. انزل شارك".

وأثنت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع التنسيقية، على الحاضرات من السيدات العاملات بالهيئة، وتناولت في كلمتها كيف يمكن للمرأة المصرية أن تكون مفتاحا للتغيير والبناء.

وأشار النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ككيان سياسي يصنع سياسة بمفهوم جديد، وذلك تحت مظلة الوطن.

وأكد السباعي، على أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي حق وواجب في آن واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

بدوره، أكد مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ومصيرية الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة، وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ورحب الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكداً أن مصر تبنى بسواعد شبابها المخلصين، فهم عقلها المفكر ويدها التي تبني، وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مستندة إلى رصيد مصر الحضاري، فمصر دولة مؤسسات؛ ومن ثم تسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطن المصري يرفع عن كاهله ما يلاقى من تحديات وصعوبات.

وقال إن المصريين قادرون على صناعة الفارق وخاصة أوقات الأزمات، ومن هنا تأتي قضية الوعي في الصدارة كركيزة أساسية يستلهم منها المواطن المصري رأيه كمشارك إيجابي في استحقاقاته الانتخابية، مستطردا: "مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون، وأبناء الهيئة هم قادة التنوير في المجتمع، باستشعارهم دورهم لبناء وطنهم أملا في غد أفضل".

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد، وشريهان القشاوي، وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.