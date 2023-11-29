CNN عن مصدر مطلع: مدير CIA شارك في مناقشات بالدوحة بشأن توسيع صفقة التبادل لتشمل الرجال والجنود

نقلت شبكة "CNN" عن مصدر مطلع تأكيده أن "مدير وكالة الاستخبارات الاميركية "CIA" ويليام بيرنز شارك في مناقشات بالدوحة بشأن توسيع صفقة التبادل بين اسرائيل وحركة حماس لتشمل الرجال والجنود". وكشف المصدر أن "المفاوضين يعتقدون بوجود مزيد من الاسرى النساء والأطفال لدى حماس لتمديد الهدنة يومين آخرين"، مؤكدا ان "مسؤولين من تل أبيب وواشنطن والدوحة والقاهرة اتفقوا بشأن العمل على تمديد الهدنة لإخراج مزيد من الاسرى".

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