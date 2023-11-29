بايدن: استمرار الحرب سيعطي حماس ما تريده ولا يمكننا أن نفعل ذلك

اعتبر الرئيس الإميركي جو بايدن إن استمرار الحرب في غزة هو بالضبط ما تريده حماس وهو عدم رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام.

وأوضح بايدن، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "لقد شنت حماس هجوماً إرهابياً لأنها لا تخشى شيئاً أكثر من أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام".

وأضاف أن " الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك".