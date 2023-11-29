الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنين بالتزامن مع استمرار الاشتباكات منذ مساء أمس

دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة جنين بالضفة الغربية بالتزامن مع استمرار الاشتباكات منذ مساء أمس.

ومساء امس، أعلنت كتائب القسام في جنين، تصديها للقوات الاسرائيلية ، وخوضها اشتباكات مسلحة مع جنود الجيش الاسرائيلي وإمطارهم بالرصاص والعبوات الناسفة.

وفي عضون ذلك، أكّدت كتائب شهداء الأقصى أنّ "مجاهديها مستمرون باستهداف قوات الجيش الاسرائيلي المقتحمة لجنين ومخيمها حتى كسر الحصار".