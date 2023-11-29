مدير منظمة الصحة العالمية: نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين

افاد مدير منظمة الصحة العالمية، عن ان "يعيش 1.3 مليون شخص حاليا في مراكز إيواء في غزة"، مشيرا الى ان "الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع".

واوضح ان "نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة"، مؤكدا اننا "بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".