افاد مدير منظمة الصحة العالمية، عن ان "يعيش 1.3 مليون شخص حاليا في مراكز إيواء في غزة"، مشيرا الى ان "الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع".
واوضح ان "نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة"، مؤكدا اننا "بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية: نحن بحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بغزة لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.