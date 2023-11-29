الدفاع الروسية اعلنت تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "إحباط محاولة هجوم لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي ضاحية بودولسك في مقاطعة موسكو".
واوضحت في بيان ان "في 29 تشرين الثاني عند الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. ودمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة فوق أراضي ضاحية بودولسك في مقاطعة موسكو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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