مقتل أربعة أشخاص في حادث وقع في منجم للفحم الحجري في بولندا

اعلنت السلطات البولندية "مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح في حادث وقع في منجم للفحم الحجري في جنوب البلاد".

واوضح المتحدّث باسم "المكتب الوطني للمناجم" لوكالة فرانس برس إنّ "ماسورة مياه انفجرت على عمق 500 متر تحت الأرض في منجم في يافورزنو، ممّا أسفر عن مقتل أشخاص وإصابة آخر بجروح".

ولقي ما مجموعه 11 شخصاً مصرعهم في حوادث تعدين وقعت في بولندا هذا العام، وفقاً للمكتب.

يشار الى ان البلاد تعتمد بشكل كبير على التعدين في إنتاج الطاقة.