«الصراع انتقل من الحرب إلى الإرهــ..ــاب».. تصريحات البابا فرانسيس تغضب مجمع الحاخامات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن المجمع الحاخامي الإيطالي انتقد تصريحات البابا فرانسيس بشأن الإرهاب، مطالبا الفاتيكان بالتوضيح.

وكان البابا فرانسيس قد صرح بأن الصراع بين إسرائيل وحماس "انتقل من الحرب إلى الإرهاب."

واعتبر مجمع الحاخامات أن البابا يتهم كلا الطرفين علنا بالإرهاب.

وأضاف: "هناك تصريحات إشكالية لأعضاء بارزين في الكنيسة؛ إما تخلو من إدانة حماس أو تساوي بين حماس وإسرائيل."

ولم يرد البابا فرانسيس على طلب المجمع الحاخامي شخصيا، بل دافع عنه الكاردينال ماتيو زوبي بالقول: "البابا حذر في مواقفه."

والأربعاء الماضي، التقى البابا فرانسيس بوفدين؛ أحدهما من عائلات الأسرى الإسرائيليين، والآخر لعائلات فلسطينية من غزة لهم أقارب في السجون الإسرائيلية.

وبعد اللقاء، دعا البابا الناس إلى الصلاة من أجل الجانبين لأن كلاهما يعاني.