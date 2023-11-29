انت الان تتابع خبر مختلف الصنوف العسكرية.. شمول قرابة 6000 جريح براتب المعين المتفرغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ذكرى عبد الرحيم، إن مديرية الجرحى العسكريين التابعة لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، أنجزت أكثر من 5709 معاملات شمول للمستفيدين من الجرحى العسكريين براتب المعين المتفرغ، مؤكدة استمرار المديرية باستقبال طلبات الجرحى من مختلف الصنوف العسكرية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفتت إلى أن المديرية تأسست بموجب أمر ديواني صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2020، وتعنى بمتابعة شؤون الجرحى العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.

وأشارت عبد الرحيم إلى أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لمتابعة جميع الخطوات الخاصة بالجرحى، والاتصال بهم لغرض تحديد مواعيد عرضهم على اللجان الطبية المختصة، وبيان شمولهم من عدمه، مفيدة بأنها تعمل على التنسيق مع المصرف العراقي للتجارة لتعيين مجموعة من (أصحاب الهمم) المسجلين ضمن قاعدة بياناتها، سعيا لتحقيق المساواة مع الآخرين.

وذكرت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في ختام حديثها، أن الهيئة مستمرة بالدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي لذوي الإعاقة، بغية مساعدتهم في الحصول على فرص عمل وتمكينهم اقتصاديا، بما يسهم بتوفير سبل دمجهم في المجتمع.

