أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لأمير الدولة مستقرة ولله الحمد.