شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى شاهد على دعم مصر للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس الرئاسي تحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم القضية الفلسطينية دعما بلا حدود.

وأوضح "السادات" في تصريح خاص لليوم السابع أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع جهود الدولة المصرية لمد الهدنة ليومين في قطاع غزة، مما يساعد على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الدولة المصرية موقفها من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ويسعى إلى ثوابت دولية ممثلة في احياء عملية السلام الشامل والعادل لفلسطين هو المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.