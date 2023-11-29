شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة بعد اتصالات مصرية مع أطراف القضية من أجل حقن الدماء، ونرصد في السطور التالية أهم 12 معلومة عن ذلك اليوم:

1- تدور فعالياتها يوم 29 نوفمبر أو حواليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كما في مكاتبها في جنيف وفيينا.

2-هذا اليوم للفت انتباه المجتمع الدولي وتثقيف الجمهور على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل.

3- وهو احتفال رسمي في ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2) في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين.

4-وهو عبارة عن تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

5-يُدلى في هذا اليوم مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين.

6-والدعوة لحق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.

7- وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

8- وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

9- والتنديد أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

10- واتفاقية جنيف الرابعة أعطت حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

11- وحظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة.

12- وقررت الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية ونقل الجرحى وحماية الأطفال.