"النشرة": العثور على جثة امرأة سوريّة في سهل الفرزل

عُثر على جثة امرأة سوريّة في سهل الفرزل، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والدفاع المدني حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي بعد اتمام الاجراءات اللازمة.

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