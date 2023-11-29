الجيش الاسرائيلي اطلق النار بإتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني عند حدود بلدة حولا

افادت قناة "المنار" بأن جنود الجيش الاسرائيلي في موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا اطلقوا النار بإتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كان يقوم بها الجيش قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية أيضا .

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