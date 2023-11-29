أمير الكويت تعرّض لوعكة صحيّة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج

تعرّض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لوعكة صحيّة طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية. وأكّد وزير الديوان الأميري، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنّ "أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية والحالة الصحية له مستقرة ولله الحمد". وكانت الكويت قد نفت في آب الماضي، تعرّض أمير البلاد لعارض صحيّ طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.

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