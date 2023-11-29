تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 8 أشخاص قبالة اليابان

تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري فيها ثمانية أشخاص قبالة سواحل اليابان. واكدت ناطقة باسم خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس برس انه "تلقينا معلومات تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

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